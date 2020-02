Metamorphose endet

Die reizvollen Farbkompositionen von Helga Grimme, die zur Zeit in der Orangerie im Schlossgarten zu sehen sind, stoßen auf großes Interesse. Zum Abschluss der Ausstellung Metamorphose laden die Staatlichen Schlösser und Gärten zusammen mit Prof. Josef Walch und der Künstlerin zur Finissage am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr ein. Bei einem Rundgang durch das Lapidarium in der Orangerie kann man die Bilder der steinernen Statuen, die sich in traumähnliche Gestalten verwandeln, noch einmal bewundern.

An diesem Tag kann man die klassischen Skulpturen des Schlossgartens, die in den Bildern der Künstlerin völlig neu erscheinen, als Inszenierung eines Spiels von Licht, Schatten und Farbe, nochmals in besonderer Weise erleben. Bei der Finissage wird Helga Grimme im Gespräch mit dem Schwetzinger Künstler Josef Walch einen Gang durch ihre Schau unternehmen und den Gästen ihre poetischen Bildkompositionen präsentieren.

Die Inspiration des Parks

Die Künstlerin findet ihre Inspirationsquellen im Schlossgarten selbst. Die Freude an der Farbe und die Faszination für die Antike brachte sie auf die Idee, die Skulpturen mittels digitaler Bildbearbeitung zu „bemalen“. Im Lapidarium stellt sie bereits zum zweiten Mal aus. Auch ihre erste Ausstellung „Natur und Kunst“ beschäftigte sich mit den Skulpturen und ihrem Zusammenspiel mit der Natur des Parks. Seit dieser Ausstellung sind fünf Jahre vergangen, in denen Helga Grimme sich intensiv mit Farbigkeit auseinandergesetzt hat. Ihre Bildkompositionen sind noch bis Sonntag, 1. März, von 10 bis 16 Uhr in der Orangerie zu sehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020