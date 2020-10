Mia Schobert und Dr. Daniel Jalalpoor verstärken Spitze

Die Hauptversammlung des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen war gut besucht. Vorstandssprecherin Dr. Susanne Hierschbiel blickte auf die vielen Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück, dazu gehörten Infostände zum Thema Frauenwahlrecht und Radwege, Vorträge namhafter Referenten und Aktionen zum Radverkehr und zum Plastikmüll, heißt es in der Pressemitteilung der Partei.

Hirschbiel bedauerte, dass Beate Günther und Peter Köhler aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausscheiden. Beiden dankte sie für ihre engagierte und motivierende Mitarbeit. Insbesondere sei dank der Kenntnisse und des Einsatzes von Beate Günther die Homepage des Ortsverbands (gruene-schwetzingen.de) verbessert und immer auf aktuellem Stand gehalten worden.

Zum Nachfolger von Peter Köhler als zweitem Ortsverbandssprecher neben Susanne Hierschbiel wurde Dr. Daniel Jalalpoor (32) gewählt. Der dreifache Vater ist in der Pfalz aufgewachsen und hat Technischen Umweltschutz und Chemie studiert. Ihm sei es wichtig, Dinge zu verändern, zu verbessern und anzustoßen, die Verantwortung des Menschen für die Welt zu fördern. Bei kommunalen Themen möchte er Schwerpunkte beim sozialen und generationsübergreifenden Zusammenleben, beim lokalen Mikroklima und bei der Abfall- und Kreislaufwirtschaft setzen, dazu auch beim Sport und damit bei Ausgleichs- und Erholungsflächen.

Als neue Beisitzerin wurde Mia Schobert (26) gewählt. Sie ist in Schwetzingen geboren und aufgewachsen und absolviert ein Master-studium der Geoökologie am KIT sowie ein Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung. Ihr Antrieb für politisches Engagement hat das Motto „Glück fördern und Leid vermeiden“. Bei der Umsetzung orientiert sie sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit, globalen Verteilungsgerechtigkeit und Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Ihr Vorsatz ist: „Global denken, lokal handeln“. Lokal möchte sie besonders den Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV fördern, also die Verkehrswende erreichen. Zudem liegt ihr bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum sowie mehr Grün in der Stadt am Herzen.

„Mit Dr. Daniel Jalalpoor und Mia Schobert haben wir junge Menschen für Leitungspositionen im Ortsverband gewinnen können“, sagt Vorstandsmitglied Dr. Michael Rittmann erfreut. Die Mitarbeit von Mitgliedern der jüngeren Generation war bereits vor einem Jahr als Ziel formuliert worden. Ihre Sichtweisen, Ideen und Ziele sollen unbedingt im Ortsverband angemessen vertreten sein.

Mehr direkte Züge nach Frankfurt

Im weiteren Verlauf gingen Dr. Andre Baumann, Staatssekretär und Landtagskandidat, sowie Landtagsabgeordneter Manfred Kern auf landespolitische Themen ein. Kern konnte eine positive Nachricht verkünden: Áb dem 14. Dezember wird es mehr direkte Zugverbindungen von Schwetzingen nach Frankfurt mit Umsteigemöglichkeit in Friedrichsfeld nach Heidelberg geben; diese Verbindung war maßgeblich von ihm initiiert worden (SZ berichtete).

Zum Schluss nahm Susanne Hierschbiel Grundzüge der künftigen Vorstandsarbeit in den Blick. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.10.2020