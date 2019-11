Michael Franz geht beruflich nach Hamburg

„Manchmal nimmt das Leben einen anderen Abzweig“, sagt Michael Franz (45) im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich orientiere mich beruflich neu und werde künftig in Hamburg tätig sein. Da ist es einfach zeitlich nicht mehr möglich, das Stadtratsmandat für die CDU wahrzunehmen.“ Deshalb hat Franz (Bild oben) jetzt beantragt, seinem Ausscheiden zuzustimmen, das wird im November auf der Tagesordnung stehen, bereits im Dezember könnte er dann verabschiedet werden. Als Nachfolger steht Markus Bürger (44) parat, der bei den Kommunalwahlen das nächstbeste Ergebnis erzielt hatte.

Eigentlich war es ja nur ein Projekt, das Michael Franz als Spezialist für Sanierungen für seinen Mannheimer Arbeitgeber betreuen sollte. Dass er jetzt ganz in Hamburg bleibt, liegt wohl an seiner Expertise, denn Michael Franz wurde glatt von der Baustelle weg engagiert und bekommt bei seinem neuen Arbeitgeber mehr Verantwortung und einen lukrativeren Vertrag. An den Wochenenden will er aber möglichst oft in Schwetzingen bei seinen Kindern sein.

Der neuen Situation hatte Franz ja schon Rechnung getragen, als er nach der Wahl den Fraktionsvorsitz an Sarina Kolb abgegeben hatte: „Sie macht das super und engagiert sich sehr in der Stadtratsarbeit“, sagt er. Er will jetzt auf keinen Fall den CDU-Sitz blockieren und dann ständig durch Abwesenheit glänzen und macht ihn somit frei für einen Nachrücker. „Eigentlich war ich ja davon ausgegangen, dass ich nach Abschluss des Projektes im November wieder in der Region tätig bin. Jetzt hat sich alles verändert, da ist es nur logisch, dass ich diesen Schritt mache.“ Franz war bereits im Dezember 2006 in den Vorstand des CDU-Ortsverbandes gewählt worden, hatte ihn ab 2011 als Vorsitzender geführt. Das Amt des Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat hatte Franz 2017 von Andreas Muth übernommen und nach der Wahl an Sarina Kolb übergeben, die auch die meisten Stimmen für die CDU geholt hatte.

Die Lust kam beim Wahlkampf

Bei der letzten Wahl hat Michael Franz nach Sarina Kolb mit 3899 Stimmen das zweitbeste CDU-Ergebnis erzielt, Nachrücker Markus Bürger holte 2013 Stimmen. Er ist Lehrer an der Ehrhart-Schott-Schule, verheiratet und hat drei Kinder. Er soll in der Dezembersitzung des Stadtrats vereidigt werden und sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich freue mich sehr darüber, dass ich nachrücken kann. Als Ur-Schwetzinger ist es toll, Dinge für seine Heimatstadt mitgestalten zu können.“ Markus Bürger (Bild re,) war jetzt genau vor einem Jahr von Jürgen Sommer, mit dem er öfters mit dem Rad unterwegs ist, angesprochen worden, ob er denn nicht für den Stadtrat kandidieren wolle. Nach Gesprächen mit der Familie und mit Sarina Kolb habe er sich dann dazu durchgerungen, dann aber bereits im Wahlkampf auch richtig Lust dazu gehabt. Allerdings dachte er eher nicht, gleich auf Anhieb ins Gremium gewählt zu werden, und war überrascht davon, von Listenplatz elf auf Platz sieben vorgewählt zu werden.

In der CDU-Fraktion wurde jetzt besprochen, dass der Maschinenbauingenieur Bürger für Franz in den Technischen Ausschuss nachrückt. Zudem macht Rita Erny ihren Platz im neuerdings beschließenden Ausschuss Bildung und Kultur für ihn frei.

