Michael Patrick Kelly kommt nach Schwetzingen! Der 40-jährige Musiker, Mitglied der legendären Kelly Family und mittlerweile als Solokünstler erfolgreich unterwegs, spielt bei Musik im Park 2019 im Schlossgarten.

Die Zusage hat Rolf Weinmann von der veranstaltenden Konzertagentur Provinztour am Mittwochmorgen erhalten. Und nun das Besondere für alle Fans: Der exklusive Vorverkauf startet schon am heutigen Mittwoch um 11 Uhr bei der Schwetzinger Zeitung, dem Medienpartner der Open-Air-Festivalreihe.

Bis Samstag, 27. Oktober, 9.59 Uhr, gibt es nur im Kundenforum dieser Zeitung am Schlossplatz, Telefon 06202/205-205, sowie online bei Eventim die Karten. Die Tickets für das Stehplatzkonzert, das am Freitag, 2. August 2019, um 19 Uhr stattfinden wird, kosten ab zirka 50 Euro.

Musiker und Juror

„Michael Patrick Kellys bisheriges Leben liest sich wie ein Drehbuch, in dem ein einziger Akteur alle Hauptrollen spielt. Als Kind wird er in eine Familienband hineingeboren, lernt dort fast noch im Pampersalter die ersten Instrumente spielen und das ABC des Songwritings, um dann als Teenager mit seinen Hits plötzlich der Schwarm einer ganzen Generation zu werden. Nach dem Orkan der Popularität, der mit 20 Millionen verkauften Alben und Stadiontourneen über ihn hinwegfegte, macht er einen radikalen Schritt: Er wird Mönch und schließt sich über sechs Jahre in die Stille eines Klosters ein, um es dann zu verlassen, wenn der Ruf der Musik unüberhörbar laut wird. Als Solokünstler erlebt er jetzt eine aus diesen Extremen gereifte Wiedergeburt.“ (Quelle: ww.michael-patrick-kelly.com)

Derzeit erobert der Künstler zudem die Herzen als Juror bei der Fernsehcastingshow „The Voice of Germany“ (nächste Ausstrahlung: Donnerstag, 25. Oktober, 20.15 Uhr, Pro7).

