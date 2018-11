Mieterhöhungen politisch motiviert

Die „Mietpreisbremse“ war bisher ein Begriff, der sich nur auf Großstädte und Ballungsräume bezog, da es vor allem dort an „bezahlbarem Wohnraum“ fehlt. Nun hört man den Ruf nach einem solchen Instrument auch für die Region Schwetzingen-Hockenheim, da es Wohnungssuchende auch hier „sehr schwer“ hätten. Die Mietpreisgestaltung bei einer Neuvermietung beruht indes auf Umständen, die nicht immer bekannt seien, so teilt der örtliche Eigentümerverband Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim mit.

Der Zentralverband Haus & Grund Deutschland hat private Vermieter befragt und eine Studie vorgelegt. Aus dieser „Vermieterbefragung 2018“ geht hervor: Der Großteil des deutschen Wohnungsmarktes ist nicht durch massive Mieterhöhungen, Herausmodernisierungen oder ähnliche Auswüchse geprägt. Im Gegenteil: Je länger Mieter in ihrer Wohnung leben, desto weniger steigen ihre Wohnkosten. Wer seit fünf bis zehn Jahren in seiner Wohnung lebt, liegt knapp vier Prozent unter der „ortsüblichen Miete“, bei zehn bis 20 Jahren Wohndauer sind es sogar sieben Prozent weniger. Nur wer in den vergangenen fünf Jahren einen Mietvertrag unterschrieben hat, zahlt rund 2,2 Prozent mehr.

Handwerkerpreise nicht umlegen

Da ein Mietvertrag laut dieser Befragung im Schnitt acht Jahre dauert und etwa ein Viertel der befragten Vermieter sogar seit mehr als zehn Jahren die Miete nicht erhöht haben, gibt es bei einer Neuvermietung einen Anpassungsbedarf, den in der Regel der Vermieter schon aus Wirtschaftlichkeitsgründen nutzen muss. Immerhin erwartet der Mieter zu Recht, dass der Vermieter in das Objekt investiert, es instand hält und modernisiert, insbesondere wenn der Gesetzgeber hierzu zwingende Vorgaben macht. Reparaturen mit deutlich gestiegenen Handwerkerpreisen gehen ohnehin zu Lasten der Vermieter. Dies, so Haus & Grund, seien die Hauptgründe, weshalb sich Wohnungssuchende insbesondere dann einer höheren Miete ausgesetzt sehen, wenn sie nach einem längeren Zeitraum die Wohnung wechseln.

Ähnliche Ergebnisse gab es im Übrigen auch anlässlich der Befragung der Vereinsmitglieder, die der Verein laufend durchführt. „Die Vermieter in unserer Region scheuen davor zurück, im laufenden Mietverhältnis die Miete zu erhöhen“, sagt Vorsitzender Rudolf Berger. Es lägen Verträge vor, die oft mehr als zehn Jahre unverändert geblieben seien. Nach der Haus & Grund-Studie erhöhen 22,6 Prozent der Vermieter die Miete ausschließlich bei einem Mieterwechsel. Vor drei Jahren lag die Quote noch bei 27,2 Prozent, seither geht sie stetig zurück. Der Verband sieht den Grund in der politischen Diskussion: Mancher Vermieter erhöhe jetzt, bevor es vielleicht aus gesetzlichen Gründen in der bisherigen Form nicht mehr möglich sei. Private Vermieter sind zu über 75 Prozent zufrieden bis sehr zufrieden mit ihren Mietern und haben den Wunsch, diese langfristig zu binden. Die „Vermieterbefragung 2018“ ist auf der Internetseite des Vereins nachlesen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018