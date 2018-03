Anzeige

Eine Eiseskälte macht sich dieser Tage über den Spargelfeldern breit, die aufgrund der anhaltenden Minustemperaturen immer noch fest im Winterschlaf liegen. „Der Boden ist tiefgefroren, nicht nur oberflächlich, sondern mehrere Zentimeter tief“, erklärt Spargelbauer Ulli Renkert mit Blick auf seine Felder im Allmendsand. Zum Teil habe man bis zu minus zehn Grad gehabt. Nun müsse sich der Boden eben erst wieder von Grund auf erwärmen. Und das werde sich hinziehen, meint der Landwirt. So sei mit einer frühen Ernte, wie sie im vergangenen Jahr eingefahren wurde, nicht zu rechnen. Damals boten die Schwetzinger Spargelbauern ihre Stangen bereits Ende März zum Verkauf an.

Das Problem in diesem Jahr: der späte Frost. „Wenn der Frost schon im Januar gekommen wäre, wären wir schon weiter und es wäre wärmer“, meint Renkert. Solchermaßen habe sich die Natur im vergangenen Jahr gezeigt: Nach frostigen Temperaturen im Januar sei der Februar sehr warm gewesen und vier Wochen später konnten die Erntehelfer zur Tat schreiten. Ohne Folie und Fußbodenheizung, die die Schwetzinger Spargelbauern nach eigenen Angaben nicht einsetzen, dauere es nun seine Zeit, bis sich das königliche Gemüse genießen lasse.

Heimspiel für Janine I.

Wie wäre es aber mit einer neuen Geschäftsidee: „Eis-Spargel“ in Anlehnung an den bekannten Eiswein? Renkert lacht: „Nein, so etwas gibt es nicht.“ Und so müssen sich Spargelliebhaber weiter gedulden. Frühestens Mitte April wird der erste Schwetzinger Spargel geerntet. So zeigt sich Renkert zuversichtlich, dass die Stangen pünktlich zum offiziellen Anstich am Samstag, 21. April, auf den Tisch kommen. Dieser findet in diesem Jahr übrigens auf dem Hof Renkert statt – ein Heimspiel also für Spargelkönigin Janine I., die dann – wenn das Wetter wie erhofft mitspielt – mit ihrem Gefolge zum Spargelstechen schreiten wird. cat