Minze für eine frische Note – Zitronensaft mit Olivenöl fürs Dressing

Rezept: für 2 Personen;

Zubereitungszeit: etwa 20 Minuten;

Zutaten: 1 Romana-Salatherz, eine halbe Salatgurke, 3-4 mittelgroße Tomaten, 1 Schalotte, 2 Frühlingszwiebeln, ein halbes Bund glatte Petersilie, mehrere Stiele Minze, 2 Knoblauchzehen, 4 Esslöffel Olivenöl, Saft einer Zitrone, etwas Wasser, Salz, Pfeffer, 3 Teelöffel Sumak, 2 Dürüm-Fladen (alternativ Wraps);

Zubereitung: Für den Brotsalat waschen und zerkleinern wir zunächst das Romana-Salatherz. Dann kannst du die gewaschene Gurke und Tomaten in mundgerechte Stücke schneiden. Schäle nun die Schalotte sowie die Knoblauchzehen und hacke sie in kleine Würfel. Nun noch die Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden und alles in eine große Salatschüssel geben. Weiter geht es mit den Kräutern: Zupfe die Blätter von Minze und Petersilie ab, wasche diese gut und hacke sie fein. Sie kommen mit in die Salatschüssel.

Was wäre Brotsalat ohne Brot? Heize den Backofen auf 170 Grad Umluft vor und rupfe derweil die Dürüm-Fladen in kleine Stücke. Verteile sie auf einem Backblech und röste die Brotstücke für etwa 7 Minuten im Ofen. Weil das Brot sehr dünn ist, musst du gut aufpassen, dass die Stücke nicht schwarz werden.

Als Nächstes kümmern wir uns um das Dressing: Mische dazu den Saft einer Zitrone mit Olivenöl und rühre das Sumak zusammen mit Salz und Pfeffer hinein. Gib noch einen Schluck Leitungswasser hinzu, bis die Mischung deinen Geschmack trifft. Jetzt kannst du das Dressing über den Salat geben und diesen gut verrühren. Verteile vor dem Servieren die noch warmen Brotstücke auf dem Salat und dann heißt es auch schon: Guten Appetit!

