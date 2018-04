Anzeige

Wegen einer plötzlichen Erkrankung musste die Regisseurin Sabrina Hölzer ihre Mitwirkung an der Uraufführungsproduktion ARGO zur Eröffnung der Schwetzinger SWR Festspiele niederlegen. Erfreulicherweise konnte Mirella Weingarten (Bild) gewonnen werden, kurzfristig die Regie für die Produktion zu übernehmen. In unserer heutigen Sonderbeilage zu den Festspielen, die bereits vor einigen Tagen gedruckt wurde, ist allerdings noch ein Interview mit Sabrina Hölzer enthalten.

Mirella Weingarten hat bereits mit José María Sánchez-Verdú gearbeitet und ist mit seiner Musiksprache bestens vertraut. „Wir freuen uns sehr, dass mit Frau Weingarten eine Regisseurin die Arbeit weiterführt, die gerade im zeitgenössischen Musiktheater über große Erfahrung verfügt. Sie wird nun direkt in die Produktion einsteigen und die Proben übernehmen“, sagt Festspielleiterin Heike Hoffmann unserer Zeitung. Die Musiktheaterproduktion ARGO von José Maria Sánchez-Verdú (Musik) und Gerhard Falkner (Text) ist ein Auftragswerk der SWR Festspiele in Koproduktion mit dem Staatstheater Mainz.

Erfahrung im modernen Theater

Weingarten hat nach dem Schauspielstudium in London Kunst in Edinburgh und Hamburg studiert – unter anderem bei Marina Abramovic. Sie schloss ihr Studium mit einem Meisterschüler in Bühnen- und Kostümbild an der Slade School of Art in London ab. Seit 1996 arbeitet sie als Regisseurin, Bühnenbildnerin und Choreographin. 1999 gründete sie das Tanztheater Mirella Weingarten und kehrte nach Deutschland zurück, wo sie 2000 mit ihrem Ensemble im Theater am Halleschen Ufer in Berlin auftrat. Von 2000 an arbeitete sie eng mit der Zeitgenössischen Oper Berlin zusammen, für deren Produktionen sie regelmäßig Bühne und Kostüme entwarf.