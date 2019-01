Mischung aus Gesang und Komik

Witz, Spontaneität, eine beeindruckende Stimmkraft und Momente der Sentimentalität komponierte Anna Krämer zu einer unverwechselbaren Show, zur „Crème de la Crème“ ihres vielseitigen Talents.

In der ausverkauften Alten Wollfabrik begeisterte die Sängerin, Schauspielerin und Comedienne die Besucher von der ersten Sekunde an, als sie wider Erwarten nicht auf der Bühne, sondern von hinten durch das Publikum schreitend den ersten Song anstimmte. Zwischen den Zeilen von „Schön, euch zu sehen“ oder Nina Simones „My Baby just cares for me“ plauderte sie mit dem Publikum. „Diese Strumpfhose gibt es doch auch in blickdichter Variante“, sprach sie auf selbstironische Art aus, was sich vermeintlich in den Köpfen der Zuschauer abspielte. Humorvoll und vor allem nahbar baute Krämer Sketche in das Programm ein: Im Wartezimmer des Arztes schlüpfte sie ebenso wie in der Sandwich-Kette Subway in verschiedene Rollen und spielte unterhaltsam nach, welche Kommunikationsprobleme auftreten können. So folgte auf die Frage der Bedienung nach der Sorte des „Breads“, des Brotes Krämers etwas irritiertes „Pitt“. Mit herzhaftem Lachen und lautstarkem Applaus schienen die Besucher zu bestätigen, dass auch sie derartige Erfahrungen kennen.

Ihr Lied über das Zählen von Tagen, das sie den Jugendlichen widmete, mit denen sie im Gefängnis als ehemalige Lehrerin zusammengearbeitet hatte, schaffte eine besonders nachdenkliche Atmosphäre, bevor Krämer das Publikum mit einem Edith-Piaf-Medley nach Paris entführte. Sie strahlte während „La vie en rose“ eine ansteckende Lebensfreude aus und das Publikum schunkelte mit.

Alleine stand sie auf der Bühne und füllte doch mit ihrer kraftvollen aber sanften Stimme den ganzen Saal aus bei den gefühlvollen Balladen „Will you still love me tomorrow“ von The Shirelles oder Udo Jürgens’ „Der gekaufte Drache“. Bei Stroboskop-Effekten tanzte und sang sie ausgelassen zu „Kä Luscht Mehr“, und ließ das Publikum nach begeistertem Beifall und Standing Ovations mit zwei Zugaben weiterfeiern. „Die Show war grandios! Musikalisch toll umgesetzt und witzig“, fasste Zuschauerin Diana Dechant den Abend zusammen.

