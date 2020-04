„Mist, die versteht mich ja!“ – das Buch

Auf der Homepage des Berliner Orlanda-Verlags steht folgende Vorschau auf das Buch von Florence Brokowski-Shekete, das ab Oktober im Handel sein wird: Die kleine Florence, geboren in Hamburg als Kind nigerianischer Eltern, wird Ende der 1960er Jahre in Buxtehude von einer alleinstehenden Frau in Pflege genommen. Mit neun Jahren nehmen die Eltern sie mit nach Lagos, in ein Land, dessen Sprache sie nicht spricht, dessen Kultur ihr fremd ist, zu einer Familie, die sie nicht kennt. Durch das beherzte Eingreifen einer Lehrerin schafft sie es zurück nach Deutschland und macht ihren Weg.

In ihrer Autobiografie beschreibt die Autorin mit einer guten Prise Humor die Erlebnisse einer schwarzen Frau in einer weißen Gesellschaft, den schmalen Grat zwischen witzigen Anekdoten und unschönem Alltagsrassismus, zwischen der Herausforderung, Brücken zu bauen, und der, Grenzen zu setzen, zwischen Integration und Identitätsfindung, zwischen Beruf und dem Muttersein als Alleinerziehende – kurz: die Lebensgeschichte einer beeindruckenden Frau.

„Ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe muss einfach woanders herkommen, die Sprache nicht verstehen und auch sonst kulturell anders gestrickt sein. Anders kann es einfach nicht sein, sonst würde das Weltbild einiger erschüttert“, wird Autorin Florence Brokowski-Shekete zitiert. jüg

