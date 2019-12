Mit 1,9 Promille hinterm Steuer

Einer Streifenwagenbesetzung des Polizeireviers Schwetzingen fiel am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Citroën Jumper auf, dessen Fahrer im 70 Stundenkilometer-Bereich der L 599 (Friedrichsfelder Landstraße) in Richtung B 36 viel zu langsam und „Schlangenlinien“ und im weiteren Verlauf an der Einmündung zur Siedlerstraße die Rotlicht zeigende Ampel „überfahren“ hatte.

Den Anhaltezeichen der Polizei schenkte der Mann zunächst keine Beachtung, hielt aber dann auf dem Beschleunigungsstreifen der B 36 an. Bei dem Kontrollgespräch wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen und führten vor Ort eine Überprüfung bei dem 42-Jährigen durch. Nach dem Wert von immerhin 1,9 Promille folgten auf der Dienststelle die Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das Fahrzeug wurde auf dem nahegelegenen Firmengelände abgestellt. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019