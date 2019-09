Mit Abgeordneten sprechen

Eine Einladung gibt es von den Grünen ans Frauencaf é Schwetzingen. Am Montag, 23. September, öffnet das baden-württembergische Parlament, der Landtag in Stuttgart, seine Türen für Besucherinnen – und es sind noch einige Plätze frei.

Die Einladung beinhaltet die Fahrt mit dem Reisebus nach Stuttgart zum Landtag, wo die Teilnehmerinnen um 10 Uhr eintreffen werden, ab 10.15 Uhr gibt’s dort eine Begrüßung und Einführung durch den Besucherdienst, im Anschluss können die Teilnehmerinnen an einem Plenumspiel teilnehmen. Ab 11 Uhr stehen Gespräche mit Abgeordneten und anschließend ein Mittagessen auf dem Programm.

Im Anschluss daran können die Teilnehmerinnen frei über ihre Zeit verfügen. Der Bus fährt um 16.30 Uhr zurück nach Schwetzingen. Alle Teilnehmerinnen brauchen einen gültigen Personalausweis: Los geht’s um 7 Uhr am Bahnhof in Schwetzingen. Anmeldeschluss ist Freitag, 13. September. Anmeldung bitte schnell per E-Mail unter info@frauencafe-schwetzingen.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.09.2019