Mit Abstand zur eiskalten Verführung

Bei Sonnenschein und blauem Himmel freuen sich die Schwetzinger Eisliebhaber, dass sie sich wieder eine kleine Eiszeit genehmigen dürfen – selbstverständlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Doch welche Kreationen sind am beliebtesten, was ist neu auf dem Eismarkt?

Obwohl die Schwetzinger doch sehr individuell sind und auch gerne Neues ausprobieren, zeigt sich in der kleinen Umfrage unserer Zeitung, dass es einige Sorten gibt, die sich größerer Beliebtheit erfreuen. So stellt sich heraus, dass der Allzeit-Eisliebling, sowohl beim GranCaffè La Gelateria in der Drei-König-Straße, als auch beim Café Napoli und beim Al Castello in der Carl-Theodor-Straße die Zartbitterschokolade ist. Neues wird jedoch auf keinen Fall verwehrt.

Geheime Lieblinge

So kommen auch neue Kreationen wie „Panna Cotta Zitrone“ bei den Kunden des Eiscafés Venezia und beim GranCaffé die Sorte „Cremino“, das aus Haselnuss und Nutella besteht, sowie „Bacio Bianco“, das aus weißer Schokolade und Mandeln hergestellt wird, sehr gut an und konnten sich zu geheimen Lieblingen etablieren. Absolute Dauerbrenner sind übrigens auch fruchtige Sorten wie Melone, Mango und die klassische Erdbeere.

Und was sagen die Kunden? „Also meine klaren Favoriten sind Pistazie und Joghurt“, so Conni Neuber. „Wenn wir in den Urlaub gehen, holen wir uns dort fast nie ein Eis sondern immer nur hier, weil es einfach genial ist“, erzählt die Schwetzingerin an der Seite ihres Mannes Hans-Joachim weiter. „Ich liebe die Vielfalt, die hier angeboten wird“, meint Stephanie Lindemann, die bei dem herrlichen Wetter mit dem Hund Gassi geht. Dabei kann sie nun wieder einen Zwischenstopp für eine eiskalte Erfrischung einlegen und bei strahlendem Sonnenschein ihr Spaghetti-Eis light, das aus Joghurthergestellt wird, genießen.

Sind die Klassiker Vanille, Schokolade oder Stracciatella aus der Mode gekommen? „Die Sorten verkaufen sich auch weiterhin sehr gut“, meint Café Napoli Inhaberin Luisa Morandi, während sie einer Kundin Schokolade und Zitrone im Becher verkauft.

Egal ob klassisch, ausgefallen oder vegan – mit den warmen Sommermonaten können wir uns auf Eis freuen, das so individuell ist, wie jeder Einzelne von uns.

