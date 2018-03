Anzeige

Im Hof muss entschieden werden, welche der über 200 verschiedenen dreidimensionalen Stuckmasse-Vorlagen von Michaela Thiedemann man anmalen möchte. Am großen Maltisch stehen dafür Acrylfarben bereit. Ruth ist bereits dabei ihren Schmetterling mit blassblauen Tupfen zu versehen. „Schmetterlinge sind so schön und bunt“, erklärt sie ihre Wahl, die wenig später orangefarben, lila und grün leuchtet.

Während das „Abenteuer Bleistift“ gerade in einem Hockey-Strichduell auf Papier um ein Bonbon mündet, hat Gudrun Mindhoff in ihrer Druckwerkstatt alle Hände voll zu tun. Sie zeigt mit einigen Kindern und Jugendlichen, einfache Drucktechniken, die sie auch in Kursen im Xylon Museum + Werkstätten anbietet. Das beginnt mit dem Stempeldruck und endet beim Linolschnitt noch lange nicht. Eine dickbauchige Katze prangt auf der Linolvorlage, sie kann mit unterschiedlich aufgetragenen Farbschichten abgedruckt werden – immer wieder ist die Optik neu. Eine einfache Blüte mit Zweig wird aus zwei Druckvorlagen auf dem Papier zusammengefügt und sieht im Ergebnis klasse aus. Sehr viele Kinder und Eltern schauen rein, bleiben einige Zeit, lernen, wie man den Farbroller für den flächigen Auftrag mit Farbe füllt und diese auf der Linolschnittplatte aufträgt.

Spargelschablonen im Einsatz

Eine Besonderheit in diesem Raum ist der Tisch mit den Spargelstangen-Schablonen, die im Sommer im 350. Jubiläumsjahr des Spargelanbaus eine Großfolie zieren sollen. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Manfred Kern, der sich gerade noch von Gudrun Mindhoff die Projekte erklären ließ, greift hier genauso zu den bunten Kreidestiften wie Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Kurze Zeit später betrachtet Pöltl bereits zufrieden seinen Beitrag zum Großprojekt, der kunterbunt das Königsgemüse kleidet.

Auf der „Reise von Schwetzingen nach Babylon“ sind nur wenige Menschen – leider, denn allein die Tatsache, von Fachleuten zu erfahren, wie der eigene Name in ägyptischen Zeichen geschrieben wird, macht Laune. Dabei Asterix und Obelix in den bekannten Comics ins Land der Pharaonen zu begleiten oder in Sachbüchern zu stöbern, bringt Wissenszuwachs. „Hier fehlt das Zielgruppenpublikum“, bedauerte Horst Krög, an der Volkshochschule Abteilungsleiter für die gesprochenen Sprachen und Jugendkunst, dass eher die Kindergarten- und Grundschulkinder am „Tag der Mit-Mach-Kunst“ unterwegs waren, als die Fünftklässler und Älteren, die hier wohl Interesse gehabt hätten. Die Premiere des Kreativtages war auf jeden Fall ein voller Erfolg, der, so Krög, bestimmt wiederholt wird. „Viele Menschen, die reinschauten, waren begeistert vom Angebot und erstaunt, dass sie davon nichts wussten“, so Krög. Damit ist das Ziel, die Volkshochschulangebote mit Aktionen einer breiteren Bevölkerung bekannt zu machen, erreicht.

