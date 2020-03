Mit Blumen zu Ostern Freude verschenken

Oftersheim.In Zeiten der Corona-Krise sind Blumen ein Lichtblick, für sich selbst oder auch für Freude und Familienangehörige als Geschenk. „Sie bringen doch etwas Freude und positive Gefühle in die jetzige Zeit, in der uns die negativen Meldungen eher traurig und nachdenklich stimmen“, sagt Ingeborg Keller. Damit die Menschen an Ostern nicht auf diese Freude verzichten müssen, bietet „Ingeborgs Floristikwerkstatt“ einen besonderen Service an: Ab sofort können die Kunden Gestecke, Blumensträuße oder Osterkörbe mit Pflanzen vorbestellen.

„Wir liefern sie dann an Ostern aus“, kündigen Ingeborg und Kurt Keller an. Wahrscheinlich werde auch unter Berücksichtigung aller Auflagen eine Abholmöglichkeit angeboten. ali

