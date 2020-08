Mit Born geht’s zu „Gleis 1“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born startet an diesem Donnerstag, 6. August, seine Sommertour durch lokale Museen. Zum Auftakt geht’s an den Schwetzinger Bahnhof. Dort wird die offene Galerie „Gleis 1“ von Dr. Dietmar Schuth erklärt.

Interessenten können sich noch für den Sommerabend im Museum anmelden – das ist Voraussetzung für die Teilnahme, die kostenlos ist. Anmelden kann man sich per E-Mail unter termine@daniel-born.de oder per Telefon unter 06205/3 83 24. Hygiene- und Abstandsregeln sind vor Ort zu beachten, eine Maske muss getragen und die Adresse hinterlassen werden. Die angemeldeten Teilnehmer sollten zudem 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn vor Ort sein. Los geht’s um 18 Uhr.

Weitere Termine sind am 19. August im Heimatmuseum in Plankstadt und am 2. September die Heimatstube in Neulußheim. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.08.2020