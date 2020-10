Mit Bürgermeister durch die Oststadt

Die Schwetzinger Freien Wähler (SFW) konnten Bürgermeister Matthias Steffan für eine Oststadt-Begehung gewinnen. In den Bürgertreffs der Freiwähler kam es in der vergangenen Zeit immer wieder zu Beschwerden über spezifische Probleme dort, insbesondere zum Thema Verkehr, Verkehrsplanung und Erweiterung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um darauf eingehen zu können, werden die Freien Wähler gemeinsam mit Bürgermeister Steffan eine Begehung vor Ort anbieten, um direkt an den Brennpunkten die Probleme anzusprechen und auch die Sichtweise der Stadtverwaltung dazu zu erfahren. Treffpunkt ist am Freitag, 16. Oktober, 17 Uhr, auf dem Parkplatz des Hebel-Gymnasiums. Alle Interessierten, besonders die Bewohner der Oststadt, sind dazu eingeladen. „Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Vorschriften der Corona-Verordnung zu beachten sein werden“, betont Pressesprecher Carsten Petzold am Schluss seiner Einladung. c p

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.10.2020