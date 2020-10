Mit dem Atem kommt die Konzentration

Mindestens neun Tore in dieser Saison schießen, bessere Noten schreiben und den Abschluss schaffen, kein Fleisch mehr essen oder endlich die langersehnte Praktikumsstelle bekommen. Die Ziele eines jeden Einzelnen sind völlig unterschiedlich und individuell. Was möchte ich erreichen? Wie schaffe ich das? Welche Dinge kann ich besonders gut, welche Fähigkeiten habe ich? Mit all diesen Fragen

...