Mit dem Heli zum Shoppen bei Möbel Höffner

Das erlebt man nicht alle Tage, was Tina Roth am Dienstag genießen durfte: Sie wurde zu Hause in Karlsruhe-Durlach mit einem Helikopter abgeholt und zum Shoppen zu Möbel Höffner nach Schwetzingen geflogen! Obendrauf gab’s noch 5000 Euro zum Ausgeben in dem neu gestalteten Einkaufsparadies.

Begleitet von Thomas Huck, Hausleiter von Möbel Höffner, wurde Tina Roth zusammen mit ihrem Freund Roger Reuling aus Brühl abgeholt. „Ein paar Nachbarn haben schon geschaut und Fotos gemacht“, erzählt die 26-jährige Kinderkrankenschwester von der Landung des Heli – ein Bell 407 – nahe ihres Zuhauses. Binnen zehn Minuten ging’s dann in der Luft nach Schwetzingen. Die junge Frau hatte dieses exklusive Shoppingerlebnis bei der Neueröffnung von Möbel Höffner nach dem Umbau gewonnen.

Was schließlich in den Einkaufskorb wanderte, bleibt das Geheimnis der Gewinnerin. Thomas Huck versprach, dass die Gutscheingültigkeit verlängert werde, wenn nicht gleich alles Geld ausgegeben wird. Pilot Klaus Wenske hoffte vermutlich nur, dass es kein Wohnzimmer zum Mitnehmen wird, auch, wenn er ein Seil zum Anhängen dabei hatte . . .