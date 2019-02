Mit dem Herzen dabei sein

Sport gehört für viele Menschen zum alltäglichen Leben. Sei es unter der Woche oder am Wochenende. Beim monatlichen „Azubi Day“ der Schwetzinger Unternehmensgruppe Pfitzenmeier ist die Begeisterung für den Sport bei den jungen Leuten spürbar. „Es ist wichtig, dass sich die Auszubildenden kennenlernen. Nicht nur im eigenen Studio sondern aus allen zehn Standorten“, sagt Haki Kadria, sportlicher Direktor bei Pfitzenmeier. Einmal im Monat kommen die Studenten des dualen Studiums Fitnessökonomie und die Sport- und Fitnesskaufleute zusammen – in diesem Jahr sind es 36 Auszubildende.

Diesmal steht die emotionale Beziehungskompetenz für mehr Erfolg im Service und Verkauf im Mittelpunkt. Carsten Linke gibt den jungen Mitarbeitern Tipps für den richtigen Umgang. Wichtig sei dabei die Beantwortung der Fragen „Wer ist mein Gegenüber?“ und „Wie kann ich ihn emotional erreichen?“, denn darauf müssen sich die Azubis bei jedem Kunden individuell neu einstellen. Für Sebastian Boden wird es wohl der letzte „Azubi Day“ gewesen sein.

Der 25-Jährige aus Graben-Neudorf, der im Karlsruher Studio das duale Studium absolviert, wird noch in diesem Jahr sein Studium beenden. Im Mai übernimmt er die sportliche Leitung in Karlsruhe. „Mein Ziel ist es auch, mal ein Studio zu leiten. Aber ich mache dieses Studium vor allem deshalb, weil ich damit Menschen erreichen und ihnen helfen kann“, sagt der angehende Fitnessökonom.

Es war der Wow-Effekt

Während Boden mit seinem Studium fast fertig ist, beginnt dieses für Ons Michl (24) erst – im Januar hat sie angefangen. „Ich will Personal Trainerin werden. Es ist toll, gemeinsame Ziele mit den Kunden zu erreichen“, sagt sie. Warum sie sich bei Pfitzenmeier beworben hat? „Ich trainiere seit einigen Jahren hier und erlebte einfach den Wow-Effekt, als ich ins Studio kam. Yasam Ortac ist im ersten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Der 22-Jährige aus Oftersheim war vor seiner Ausbildung bereits bei MediFit, dem Gesundheitszentrum, tätig. „Ich hatte bereits mitbekommen, wie alles so läuft, kannte die Leute und wollte es dann wirklich lernen. Gerade auch der Kontakt zu den Menschen liegt mir dabei am Herzen“, sagt Ortac.

Gerade dieser Kontakt ist in der Ausbildung oder im Studium besonders wichtig, weiß Sandra Bäuerle, Studioleitung des Premium Plus Resorts in Karlsruhe. „Die Bewerber sollten offen und kommunikativ sein. Nur wenn man es von Herzen gut macht, kann es klappen“, sagt sie. Sie gibt auch zu Bedenken, dass in diesem Beruf nicht den ganzen Tag Sport getrieben werde, und die Bewerber dies nicht vergessen dürfen, denn „unsere Azubis durchlaufen alle Bereiche und es ist nun mal eine kaufmännische Ausbildung“. Wie auch Kadria erwähnt, betont Bäuerle, dass vor allem das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werde und den Teilnehmern Tipps für die Ausbildung mitgegeben werden soll.

Beim abschließenden Sporttest, wird die Kraft, Ausdauer und Koordination der Azubis getestet. „Das dient vor allem dazu, um die Grundfertigkeiten zu testen und Hinweise zu geben, worauf noch geachtet werden muss“, gibt Bäuerle mit auf den Weg. vas

