„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ Unter diesem Motto hätte die kleine Feierrunde stehen können, die sich aus Anlass eines 40- und fünf 25-jährigen Jubiläen im Öffentlichen Dienst in der GRN-Klinik Schwetzingen zusammengefunden hatte. Das oben zitierte chinesische Sprichwort brachte Maike Roller, Leiterin der Patientenverwaltung, in ihrer Dankesrede an eine Mitarbeiterin in die Runde ein.

Auch den Ansprachen von Klinikleiterin Katharina Elbs, Pflegedienstleiterin Marika Fechner, Personalreferentin Regina Ruhnau und der Betriebsratsvorsitzenden Silvia Hahn-Merdes war zu entnehmen, dass es neben einer hohen fachlichen Kompetenz und persönlicher Einsatzbereitschaft die Flexibilität und eine positive Einstellungen gegenüber Veränderungen sind, die sie an den Geehrten schätzen.

Alle sechs Jubilarinnen sind oder waren in verschiedenen Bereichen der Gesundheits- und Krankenpflege tätig: von der Krankenpflegehelferin über die klassische Krankenschwester bis hin zur Hebamme.