Mit dem Zeppelin hoch über der Region

Region.Dieses Erlebnis wird für Leser unserer Zeitung sicherlich ein Einmaliges werden: Es geht im Zeppelin hoch hinaus – und zwar zur Formel 1 auf den Hockenheimring!

Wer die Bodenseeregion kennt, hat sie auch schon mal gesehen, die prächtigen Luftschiffe. Diese kreisen dort regelmäßig bei guten Wetterbedingungen am Himmel. Mit einer breit angelegten Initiative begegnet die ZF Friedrichshafen AG in den nächsten Monaten den aktuellen Fragen nach der Mobilität der Zukunft, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern und liefert Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. Mit der Themenkampagne „Mobility-Life-Balance“ möchte das Unternehmen einer breiten Öffentlichkeit konkrete Antworten auf die Herausforderungen künftiger Mobilität geben und adressiert dabei alle Lebensbereiche. Nicht die Problembeschreibung steht im Vordergrund, sondern Lösungen, Innovationen und Konzepte, die diese Zielsetzung verfolgen. Der Ansatz steht im Einklang mit dem generellen Ziel des Unternehmens, Mobilität zu ermöglichen, wie sie zu den aktuellen und künftigen Lebensvorstellungen der Menschen weltweit passt. Über den Sommer hinweg bietet ZF unter dem Hashtag #MobilityLifeBalance ein Forum für Information und Dialog. Teil dieser Kampagne ist auch der Zeppelin.

Nur fünf Luftschiffe weltweit

Einst war er der König der Lüfte, heute ist er ein alternatives Transportmittel und ein Sympathieträger. Seit mehr als über 115 Jahren fasziniert er überall auf der Welt die Menschen. Egal wo die fast lautlose „Zigarre“ auftaucht, die Menschen blicken in den Himmel. Für ZF hat er zudem eine besondere Bedeutung, denn 1915 wurde das Unternehmen in Friedrichshafen gegründet, um bessere Zahnräder und Getriebe für Luftfahrzeuge und Motorwagen zu bauen. Ein Auftrag, den ZF auch heute noch erfüllt, wenn auch nicht mehr schwerpunktmäßig für die Luftfahrt. Doch auch für den Zeppelin NT, der über unserer Region zu sehen sein wird, hat der international tätige Konzern noch Teile für das Getriebe (jeweils ein FU 900 Winkelgetriebe in jedem der drei Getriebe) gefertigt.

Der Zeppelin Neuer Technologie (NT), so heißt die neue Generation der Luftschiffe, gehört zu den größten aktiven Luftschiffen der Welt. Sie werden in Friedrichshafen am Bodensee gefertigt und in den entsprechenden Zielländern mit Helium betankt. Weltweit gibt es derzeit nur fünf dieser Zeppeline NT.

Übrigens: Nicht jedes Luftschiff ist ein Zeppelin. Ein großer Unterschied: Der Zeppelin NT erhält seine äußere Kontur durch eine Innenstruktur – ähnlich die eines Skeletts – aus Trägern und Streben und durch den Überdruck des unbrennbaren Gases Helium. Die Innenstruktur des Zeppelins erlaubt eine Anbringung der Motoren dort, wo sie ihren optimalen Wirkungsgrad entfalten können. Blimps, oder sogenannte Prallluftschiffe, haben keine innere Struktur und erhalten ihre äußere Form lediglich durch den Überdruck des Gases. Daher ist die Aussage, der Zeppelin würde nicht fliegen, sondern fahren,auch nicht ganz richtig. Der Zeppelin startet mit einer statischen Schwere von zirka 350 Kilogramm, somit ist er schwerer als Luft und man spricht vom Fliegen. Heißluftballone fahren, da sie „leichter“ sind als Luft. Der Zeppelin steigt außerdem unter Zuhilfenahme seiner drei Triebwerke.

Er wird einmalig in unserer Region zu erleben sein. Ein Gastspiel hat er noch im September bei der IAA in Frankfurt und beim SWR 3 New Pop Festival in Baden-Baden. Also: Versuchen Sie Ihr Glück! kaba

