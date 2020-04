Mit der Stadt verbunden

Dieser Tage erreichte Albrecht Lohrbächer und Kurt Glöckler, die sich ausführlich mit der jüdischen Geschichte der Stadt Schwetzingen beschäftigt haben, eine traurige Nachricht. Kurt Lorch ist am letzten Tag des Monats März im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war einer der letzten noch lebenden jüdischen Mitbürger aus unserer Stadt und lebte zuletzt in der Nähe von Paris zusammen mit seiner Ehefrau Micheline und der Familie seines Sohnes Didier. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Israelitischen Friedhof in Metz, wo auch seine Eltern Julius und Fanny Lorch begraben sind.

Die ersten Jahre seines Lebens verbrachte Kurt Lorch im elterlichen Haus am Schlossplatz in Schwetzingen. Seine Großmutter Bertha Lorch führte dort mit seinen Eltern ein Handelsgeschäft, das mit der Übergabe der Regierung an die Nazipartei und den beginnenden Boykotten immer schlechter lief. In den Jahren 1933 bis 1935 suchte sich die Familie dann eine neue Existenz im benachbarten Frankreich und ließ sich schließlich südöstlich von Bordeaux nieder. Dort besuchte Kurt die Schule, machte eine Ausbildung als Landwirt und gründete eine Familie. Vor den Verfolgungen, die auch im von den Deutschen zuerst nicht besetzten Teil von Frankreich bis zum Eintreffen der alliierten Truppen im Sommer 1944 weitergingen, blieben sie verschont.

Den Gedenkstein mit eingeweiht

Obwohl die ersten Kontakte mit der Stadt seiner ersten Jugendjahre mit schmerzlichen Erinnerungen verbunden waren, folgte er dann zusammen mit seiner Ehefrau Micheline den Einladungen der Stadt an die ehemaligen jüdischen Bürgerinnen und Bürger, zum ersten Mal zur Einweihung des Gedenksteins in der Zeyherstraße im Jahr 1978 und dann zuletzt im Jahr 2006, als der zweite Gedenkstein an demselben Ort der Öffentlichkeit übergeben wurde.

Kurt Lorch blieb, solange es seine Gesundheit zuließ, mit Schwetzingen interessiert verbunden, ließ sich über die Entwicklung der Stadt berichten und pflegte private Verbindungen in die Kurpfalz. Als seine Kräfte nachließen, fand er bei Ehefrau und Sohn in der Nähe von Paris Fürsorge und Pflege. „Wir trauern mit der Familie Lorch, besonders mit seiner Witwe Micheline. Wir gedenken seiner mit dem Wunsch aus jüdischer Tradition: Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens“, schreiben Lohrbächer und Glöckler unserer Zeitung in ihrem Nachruf. zg/Archivbild: Lorch/Glöckler

