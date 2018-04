Mit dieser Band wird jede Party ein Knaller

Anzeige

Die Band ist ein Ereignis. Seit mittlerweile 23 Jahren tourt die Formation „Me and the Heat“ rund um den begnadeten Gitarristen und Sänger Mike Frank durch Europa. Eine lange Zeit, die den Verdacht, dass sich da etwas abgeschliffen haben könnte, nicht ganz abwegig erscheinen lässt. Doch weit gefehlt! Als wäre es der erste Tag, stürzte sich die Truppe in der Alten Wollfabrik ins Getümmel und entfesselte einen gigantischen musikalischen Osterwirbel, dem sich bis spät in die Nacht niemand entziehen konnte.

Ihrem Ruf als „die wohl abwechslungsreichste Live-Performingband Deutschlands“ sind sie hier jedenfalls wieder einmal mehr als gerecht geworden. Die Truppe, bestehend aus Mike Frank, Cornelius Wurth und Sabah Frank (Gitarre und Gesang), Dietrich Bechtel (Bass), Lana Keys (Keyboard), Giovanni Emanuele (Schlagzeug), Hardy Appich und Marvin Dallaway (Trompete), Wayne Dallaway, Keule, Zio und Soul-Elements (Gesang), Christin Kieu (Gesang) sowie Soundmeister Marcel Heuser, schöpfte wahrhaft aus dem Vollen. Von Dance-Pop und Hip-Hop über Salsa und Reggae bis hin zu Calypso und Rock hatten die Musiker alles drauf.

Verstärkung aus Kalifornien

Als kleine Osterüberraschung trat auch der legendäre Posaunist und Sänger Eric Burger auf, der für diesen Gig eigens aus Kalifornien, USA, anreiste. Ein Aufwand, der sich lohnte. Der Mann verstand es, ein musikalisches Feuerwerk zu entzünden. Einfach großartig. Eine Einschätzung, die für jeden Musiker auf dieser Bühne zutraf. Lieder wie „Sweet child“, „Dance into the light“, „Don’t turn around“, „Lose yourself“, „No woman, no cry“ und „What is love“ entwickelten hier eine ungeahnte Kraft und rissen das Publikum geradezu mit.