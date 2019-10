Mit E-Bike umgekippt

Oftersheim/Schwetzingen.Unsere Leserin Charlotte D’Auria (Bild) aus Oftersheim hat Nächstenliebe am eigenen Leib erfahren – und sich sehr darüber gefreut. Dankbar hat sie uns eine Nachricht geschrieben: „Am Dienstag war ich auf dem Rückweg meiner Besorgungstour in Schwetzingen mit meinem E-Bike, als ich an einer Fußgängerampel mit meinem Rad umkippte. Ganz schnell eilten mir ein weiterer Fahrradfahrer und eine Beifahrerin aus einem Auto, das an dieser Kreuzung abbiegen wollte, zu Hilfe. Gott sei Dank war mir nichts Schlimmes passiert.“ Die spontane Hilfe der beiden Passanten habe sie noch lange beschäftigt – sie ist glücklich darüber: „Nochmals Danke.“ nina/Bild: D’Auria

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.10.2019