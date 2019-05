Mit einer Betonhantel beginnt die Erfolgsstory

Die erste Liebe, der Abschlussball, neue Bekanntschaften, das Enkelkind – ein Leben steckt von Anfang bis Ende voller Geschichten. Manch eine erzählt von einer Niederlage, andere von Erfolgen, die mal klein und mal etwas größer sind. Hier und da gibt es auch Erfolgsgeschichten, die wie ein Märchen klingen. Dazu zählt auch die des Jugendlichen, der zwei Waschmittel-Eimer mit Beton füllte, sie mit einer Metallstange verband, diese mit Isolierband befestigte und so eine Langhantel bastelte.

Länger als zwei Meter, 30 Kilogramm schwer und ein Symbol für Kreativität und Erfolg. „Mit ihr hat alles angefangen“, sagt Werner Pfitzenmeier, Gründer und Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Was mit dieser selbstgebauten Langhantel begann, ist inzwischen die Nummer eins der Region in Sachen Fitness, Wellness und Gesundheit.

Die Geschichte von Werner Pfitzenmeier (kleines Bild) macht Menschen Mut ihre Ideen umzusetzen. Dabei sind die Hintergründe eigentlich sehr normal: Weil der Vater sowie der Großvater Turner waren, fing Werner Pfitzenmeier mit sechs Jahren ebenfalls mit dem Turnen an. Schon damals bewies er seine Kreativität und baute sich aus Fahrradschläuchen und Federn einen eigenen Expander.

Kurze Zeit später bastelte er sich die Langhantel. Da das Fitnessangebot zu der Zeit in Deutschland noch recht dürftig war, improvisierte Pfitzenmeier weiter, stellte mehr Trainingsgeräte her.

Das blieb nicht geheim und so kamen seine Freunde regelmäßig zum Training in den elterlichen Keller. Pfitzenmeier: „Ich hatte viel Aufwand, deshalb haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass jeder einen kleinen Obolus für das Training zahlt.“ Also entstand 1978 auf diesen knapp 80 Quadratmetern das erste kleine Fitnessstudio. An der Kellertür damals: ein selbstgestaltetes Logo. Daraus ist inzwischen die Palme geworden, die in der ganzen Region bekannt ist.

Fitnessstudio im Elternhaus

Der Kellerraum war schnell zu klein und so zog Werner Pfitzenmeier ein Jahr später in neue Räumlichkeiten in der Kronenstraße in Schwetzingen. Weitere drei Jahre vergingen bis er mit dem Umzug in die Scheffelstraße eine der größten und modernsten Fitnessanlagen Deutschlands der damaligen Zeit eröffnete. Auf 1000 Quadratmeter hatten die Kunden nun Platz zum Trainieren. Die Leidenschaft, die Kreativität, der Drang, Trends auszuprobieren, sowie der Mut diese Innovationen auch umzusetzen, zahlten sich in den vergangenen vier Jahrzehnten immer wieder aus.

Getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ setzt Pfitzenmeier auch heute noch die Geschichte fort. Der Bau neuer Aquadomes in Speyer, Neustadt an der Weinstraße und Neuostheim, vor zwei Jahren die Eröffnung des Premium Plus Resorts in Karlsruhe, das mit 10 000 Quadratmetern europaweit zu einem der größten seiner Art zählt. Pfitzenmeier setzt neue Maßstäbe, bleibt dem Ursprung aber treu. So ist der Sitz der Unternehmensgruppe weiter in Schwetzingen, wo Werner Pfitzenmeier ebenfalls sein Büro hat.

Wenn man den heute 59-Jährigen fragt, ob er damals ahnte, was aus seiner Idee mal entstehen würde, dann lächelt er – und schüttelt den Kopf: „Nein, ich hatte mit 17 andere Dinge im Kopf: Meine Ausbildung zum Konditor zum Beispiel. Dass ich heute mehrere Clubs und über 160 000 Mitglieder verwalte, hätte ich nicht gedacht.“ Wellness, Fitness und Gesundheit sind die drei großen Säulen. Mit Venice Beach, FirmenFitness oder der IFAA hat Pfitzenmeier weitere Tochterfirmen gegründet und ist nicht zuletzt dadurch deutschlandweit bekanntgeworden. Dabei fing alles mit einer selbstgebastelten Langhantel an, die noch bis Montag, 10. Juni, im Mannheimer Technoseum in der Ausstellung „Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik“ ausgestellt ist. Zwischen dem Schläger von Tennislegende Boris Becker und dem Porzellanservice der Damen, das sie als Fußball-Europameisterinnen bekommen haben, und vielen anderen berühmten Gegenständen, die Teile großer Erfolgsgeschichten sind. Die Langhantel steht für die Story von Pfitzenmeier, die noch lange nicht zu Ende ist. cao/zg

