Mit einer Gebrauchsanweisung fürs Lesen

Anzeige

Der Frühling wartet mit einer Vielzahl an neuen, interessanten und spannenden Büchern auf. Um Licht ins Dickicht zu bringen, stellten am Mittwoch Barbara Hennl-Goll, Katja Breitenbücher, Dagmar Krebaum und Stephanie Thoma-Landwehr ihre Favoriten vor, die ihnen besonders am Herzen liegen und denen sie möglichst viele Leser wünschen. Und wo lässt es sich besser in die Welt der Bücher eintauchen als in der Bibliothek, wo man zwischen Bücherregalen bei delikaten Häppchen und einem Glas Rotwein den unterhaltsamen, informativen Erläuterungen der Expertinnen lauscht?

Beim Frühlingsleseabend beköstigten das Team der Bücher-Insel und Stadtbibliothek die Besucher und weckten die Lust auf Neuerscheinungen. Die Bücher, die sie in die engere Auswahl nahmen, haben sie selbst angesprochen, entsprechend begeisternd fiel auch die jeweilige Rezension aus.

Barbara Hennl-Goll gesteht, dass sie sich viele Gedanken gemacht hat, was sie vorstellen soll und wie. Schließlich hat sie sich für drei Neuerscheinungen zum Thema Flucht entschieden. Aus dem Radio erfuhr sie, dass zurzeit Dreiviertel der Menschheit auf der Flucht sind vor Dürre, vor Hunger, vor Krieg, „das hat mich dann doch ziemlich beschäftigt“, sagte sie. Kinder ab vier können in dem von Henrike Wilson wunderschön illustrierten Band „Neues Zuhause gesucht“ von John Chambers (Carlsen 2018, 32 Seiten, 14,99) nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn Pinguine ihre vertraute Welt, die „weiß, blau und schön“ ist, verlassen müssen. Anrührend fand sie „Der Klang der Freiheit“, den die englische Autorin Gill Lewis (Ars Edition 2018, 80 Seiten, 10 Euro) geschrieben und Jo Weaver illustriert hat, ein Buch, „das auf jeden Konfirmationstisch gehört“. Die Handlung beruht auf einer wahren Begebenheit, die sich um den jungen Rami und seine Geige dreht.