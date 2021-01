Mit Enkeltrick Geld erbeutet

Eine Seniorin aus Schwetzingen ist am Mittwoch Opfer eines sogenannten Enkeltrick-Betrugs geworden. Am Vormittag erhielt die 84-Jährige laut Angaben der Polizei einen Anruf von einer weiblichen Person, die durch geschickte Gesprächsführung und mutmaßlich detailliertes Hintergrundwissen den Eindruck erweckte, sie sei die Enkeltochter der Geschädigten. Sie konnte der Seniorin glaubhaft machen, sie benötige für einen Wohnungskauf eine höhere Geldsumme und forderte von ihr Bargeld und Wertgegenstände.

Mit dem Taxi zur Bank

Daraufhin sagte die Seniorin der angeblichen Enkelin mehrere Tausend Euro zu. Anschließend organisierte die Anruferin ein Taxi, welches die Geschädigte zu einer Bank brachte, wo sie einen fünfstelligen Geldbetrag abhob. Obwohl ein Bankmitarbeiter die Seniorin auf einen möglichen Betrug aufmerksam gemacht hatte und entgegen der Anweisung ihrer Tochter, Bargeld nur an eine ihr bekannte Person zu übergeben, händigte die 84-Jährige am Nachmittag das Geld einer angeblichen Bekannten der Enkelin aus. Erst in einem späteren Gespräch mit wurde ihr bewusst, dass sie zum Opfer von Enkeltrick-Betrügern geworden war.

Die Polizei mahnt deshalb zur Vorsicht und ruft dazu auf, misstrauisch zu sein, wenn sich Anrufer nicht mit Namen melden. Wenn diese sich als Bekannte ausgäben, solle man Dinge erfragen, die nur der richtige Bekannte wissen könne und keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgeben. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.01.2021