Mit Freikarten tollen Talenten lauschen

Für das Abschlusskonzert für Violine und Klavier mit den Meisterschülern der Internationalen Sommerakademie Schwetzingen-Worms verlost unsere Zeitung Freikarten. Wer virtuose Kammermusik mag, ist am Samstag, 10. August, 20 Uhr, im Danzi-Saal des Kulturzentrums, Mannheimer Straße 23 in Schwetzingen genau richtig. Karten gibt’s an der Abendkasse oder zu gewinnen: einfach bis Freitag, 9. August, 12 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@ schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Sommerakademie, schicken. kaba

