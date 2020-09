Mit „Hamlet“ geht’s los

Dass das Theater am Puls (TaP) am Samstag, 3. Oktober, um 19 Uhr mit der Premiere „Hamlet“ in eine neue Spielzeit startet, freut nicht nur Intendant Joerg Steve Mohr und sein Team (wir berichteten ausführlich am 5. September). Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und der Vorsitzende des TaP-Freundeskreises, Walter Imhof, sind genauso glücklich über das kulturelle Balsam für die Seele. Und das meinen sie nicht nur in Bezug auf das Publikum.

„Uns sind die Schauspieler hier alle ans Herz gewachsen“, betonte der OB am Freitag in einem Pressegespräch. Deshalb wurden sie während des Lockdown weiter bezahlt und deshalb half die Stadt bei der Umsetzung von „Bühne im Park“. Auch jetzt signalisierte der Pöltl, die Kulturschaffenden des kleinen Schauspielhauses nicht allein zu lassen. Man hoffe weiter auf eine Bundesförderung, doch es finde sich sicher auch ein anderer Weg, die Einnahmeverluste zu begleichen – „daran soll’s nicht scheitern“.

Nicht nur für dieses Engagement sind Mohr und die Schauspieler dankbar, wie der Theaterchef immer wieder bekräftigt. Ebenso für den Einsatz von Walter Imhof und dem Freundeskreis. Elf neue Mitglieder seien seit April hinzugekommen und keiner der Sponsoren abgesprungen, wertet Imhof dies als tolles Signal. Über 200 TaP-Freunde gibt es.

Der 3. Oktober wird somit ein großer und kleiner Feiertag zugleich sein, wenn die sieben Schauspieler in „Hamlet“ auf hoffentlich 28 Gäste – und damit ausverkauftes Haus – treffen. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.09.2020