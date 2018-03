Anzeige

Zum 12. Mal rief die AIDS-Hilfe Heidelberg Schüler dazu auf, sich an der Spendenaktion „Jugend zeigt Schleife“ mit Spaß und Engagement gegen HIV und Aids anlässlich des jährlichen Welt-Aids-Tages am 1. Dezember zu beteiligen. „Wir waren bisher bei jeder Aktion dabei, auch schon bevor es diesen Wettbewerb gab. Durch unterschiedliche Aktionen wie Infostände, Kuchenverkauf, Sammelaktionen kann man die Arbeit des Aids-Hilfe-Vereins unterstützen“, schreibt die Schimper-Gemeinschaftsschule in einer Pressemitteilung.

Diesmal wurde unter der Federführung der SMV ein Kuchenverkauf in den Pausen veranstaltet. Es gab einen Punsch- und Würstchenverkauf, den die Klasse 10d organisierte, und ein Sponsorenquiz. Besonders lobenswert war der Einsatz der Klasse 5e, die mit einem Verkauf ihrer Stofftiere, einen stolzen Spendenbetrag erzielen konnte, heißt es weiter.

In den Augen der Schüler war aber sicherlich die Pausen-Handyzone, deren Eintrittskarte eine Spendenschleife war, die Hauptaktion. Gesäumt wurde das alles von Infoständen und einer Unterschriftenwand. Die für die Schulprävention zuständige Mitarbeiterin des Aids-Hilfe-Vereins Heidelberg, Elke Adler, unterstützte die Aktionen. Sie zeigte sich tief beeindruckt von dem großartigen Einsatz der Schimperschule. In ihrem Informationsvortrag zum Thema Aids wurden die Schüler der SMV auf den neuesten Stand gebracht, bestens informiert und keine Frage blieb unbeantwortet.