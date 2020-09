Mit Herzdruckmassage immer sofort beginnen

Bundesweit ist diese Woche – vom 14. bis 20 September – als Woche der Wiederbelebung terminiert. Normalerweise gibt es hierzu Informationsveranstaltungen im öffentlichen Raum und gezielt in Schulen. Doch auch davon wird in Corona-Zeiten abgesehen. Das Expertenteam der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik Schwetzingen nimmt diese „stille“ Aktionswoche zum Anlass, um die wichtigsten Maßnahmen zur Wiederbelebung – „Prüfen. Rufen. Drücken“ – in Erinnerung zu rufen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wer diese Schritte beherzigt und eine Herzdruckmassage bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durchführt, kann die Überlebenschancen eines Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand verdreifachen“, betont Chefarzt Dr. Christian Bopp (Bild).

Die Empfehlungen zur Reanimation wurden im Zuge der anhaltenden Covid-19-Pandemie aktualisiert: Der Schutz des Ersthelfers, des Patienten und der Umstehenden vor einer Ansteckung finden darin besondere Beachtung. „Das Ziel ist – wie auch schon vor der Pandemie, Hürden abzubauen und dafür zu sorgen, dass Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand häufiger und schneller Hilfe bekommen können. Eine dieser Hürden ist ganz klar die Mund-zu-Mund Beatmung“, so Dr. Bopp.

„Die Beatmung ist nachrangig. Viel wichtiger ist es, sofort den Rettungsdienst zu alarmieren und mit der Herzdruckmassage anzufangen.“ Das Motto „Prüfen. Rufen. Drücken“ sei auch und gerade in Zeiten von Corona aktuell, lebensrettend und unter Beachtung einiger Hinweise sicher für den Ersthelfer.

Zurzeit keine Schulungen für Laien

Nach wie vor sterben pro Jahr allein in Deutschland mehr als 70 000 Menschen an den Folgen eines Herz-Kreislauf-Stillstands außerhalb eines Krankenhauses. „Während der Pandemie wird es keine Wiederbelebungsschulungen für Laien geben“, sagt der Anästhesist und appelliert: „Es gibt zahlreiche andere Möglichkeiten wie Apps oder Erklärvideos, mit denen man sich kundig machen kann. So ist es auch ohne fundierte Ersthelferkenntnisse einfach, Leben zu retten!“ / zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.09.2020