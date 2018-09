Mit ihnen lebt Joy Fleming weiter

Konzept kommt an

Milchhäusle in der Region bekannt

Seit 2015 hat das Milchhäusle in Walldürn seine Pforten geöffnet. In Zeiten von „abgeschotteter“ Lebensmittelproduktion in Großbetrieben findet das Konzept bei vielen Verbrauchern Anklang. Walldürn. Der Automat wurde 2015 auf ...