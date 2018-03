Anzeige

Auf der Bühne wird auch getanzt

Nichts wurde dabei dem Zufall überlassen. Wenn sich die Musiker in schwarzen Jacketts und Fliegen bei ihren Soli erhoben, wirkte jede Bewegung, jede Verbeugung einstudiert, zugleich auch elegant und stilvoll. Mit schelmischem Augenzwinkern interpretierte Denis Wittberg Klassiker wie „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“ oder „Bei Tanzmusik im Strandhotel“ und traf damit genau den Duktus jener Zeit. Während die Solisten an den Instrumenten ihre Parts bestritten, lehnte Wittberg am Flügel, schritt dann mit abgezirkelten Schritten ans Mikrofon, verbeugte sich in vollendeter Artigkeit und legte mit der einzigen Frau auf der Bühne, der Geigerin „Fräulein“ Katrin Becht, auch mal eine kesse Sohle aufs Parkett.

Mit mal harter, fast metallisch klingender Stimme sang er dann „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ oder „Du stehst nicht im Adressbuch“, um ihr im nächsten Stück, in der Erfolgskomposition von Robert Stolz „Salome, schönste Blume des Morgenlands“, einen warmen, samtenen Klang zu verleihen. Die Retro-Neuversionen von „Das Model“, Heintjes „Mama“, Hubert Kahs „Sternenhimmel“ oder „Skandal im Sperrbezirk“ erklangen als Tango, Rumba oder Foxtrott. Bei der Eigenkomposition „Weihnachten macht Spaß“ setzten sich die Männer Nikolausmützen auf und die Violinistin Engelsflügel, um Werbung zu machen für den Verkauf ihrer CD, „weil ja eh bald Weihnachten ist“. Genauso breit war auch das Spektrum der Begleitband, die fetzig swingen wie nostalgisch schwelgen konnte, jedoch stets mit einer Prise Ironie. Sie lieferten für den großartigen Sänger Wittberg den Background und verwandelten sich manchmal in Schlangenbeschwörer oder in Pistolero wie beim herrlich schrägen Ohrwurm „Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche“.

In Höchstform war die spielfreudige Formation, als Falcos „Kommissar“ in den „Tatörtern“ ermittelte, Udo Jürgen „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ erklang oder „Völlig losgelöst“. Hier hoben die Instrumentisten zur Begeisterung der Zuhörer richtig ab. Nach über zwei Stunden erstklassig dargebotenem Programm belohnte das Publikum Sänger und die Band mit lang anhaltendem, enthusiastischem Applaus. Erst nach den Zugaben, „Der kleine grüne Kaktus“ von den Comedian Harmonists und dem „Abschiedslied“ aus der Feder des Pianisten Jörg Walter Gerlach, ging dieser denkwürdige Abend zu Ende.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018