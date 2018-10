Mit ihren Werken lebt die Natur in Räumen auf

Die Einzigartigkeit der Natur spiegelt die Künstlerin Ingrid Westermann in ihren Arbeiten wider – in vielen unterschiedlichen Techniken und Materialien, immer farblich leuchtend und ausdrucksstark. Unter dem Titel „Natuerlich Natur“ sind ihre Werke ab heute bis Sonntag, 28. Oktober, in einer Ausstellung im Langen Saal von Schloss zu sehen.

In der Ausstellung „Natuerlich Natur“ führt Ingrid Westermann die Besucher durch eine Welt voller Farben und verschiedener Erscheinungsformen der Natur. Ob in der Abstraktion oder auch realistisch in der Öl-Lasur-Technik versucht die Künstlerin, ihre eigene Art des Empfindens und des Ausdrucks zu präsentieren – und den Betrachter mit in die Faszination einzubeziehen.

Natürliche Materialien

Ingrid Westermann verwendet in ihren Arbeiten viele natürliche Materialien, die die Kostbarkeiten der Erde präsentieren: etwa Sand, Gestein oder Pflanzenteile. Gefühle und Erlebnisse, die mit der handwerklichen Verarbeitung korrespondieren, spielen in den Werken eine wichtige Rolle. Experimentell eingesetzte Techniken, wie vielschichtige Lasuren, kennzeichnen außerdem den künstlerischen Fertigungsprozess der Bilder.

Westermann durchlief auf ihrem Weg zur Künstlerin zahlreiche Ausbildungsstätten, darunter die Winterakademie Xylon in Schwetzingen unter der Leitung von Otto Mindhoff, die Alte Feuerwache in Mannheim unter Arnim Liebscher sowie die Freie Kunstschule Stuttgart. Ausgebildet im Akt- und Porträtzeichnen, der freien Malerei sowie dem Aquarellieren lädt sie seit 2006 als Dozentin an der Volkshochschule Wiesloch Kinder, Jugendliche und behinderte Menschen dazu ein, mit ihr zusammen kreativ zu werden. Ihre Leidenschaft für die Malerei gibt Ingrid Westermann jedoch nicht nur in Deutschland, sondern als Mitbegründerin von „Kofi und Amma“ auch an Kinder in Ghana weiter. zg

