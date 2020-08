Mit ihrer Arbeit will sie aufrütteln und zeigen, was derzeit in Großbritannien passiert

Sarah Gürsoy-Heuser, Jahrgang 1971, bietet immer mal wieder Kurse bei der Volkshochschule an. Die gebürtige Heidelbergerin lebt bereits seit 1996 in London. Sie wuchs in Plankstadt auf und besuchte die Elisabeth-von-Thadden-Schule in Heidelberg und die deutsche Schule in Kobe (Japan).

„Ich bin zu Besuch bei meiner Mutter, die in Schwetzingen wohnt“, sagt die Künstlerin und Pädagogin, als wir uns im Innenhof der Xylon-Werkstätten über das derzeitige Leben in England unterhalten. Seit vier Jahren beschäftigt sich die 49-Jährige in ihrer Arbeit „Greetings from Britain“ auch mit dem Brexit, aktuell mit Premierminister Boris Johnson und den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im April zeigte die Ausstellung „Land and Sea“ im Slaughterhaus Print Studio in London Drucke von Sarah Gürsoy-Heuser. Ihre aktuellen Arbeiten befassen sich mit Ideen der nationalen Identität, des kollektiven Gedächtnisses und wie Land und Grenzen zu zentralen Orten für Spannungen werden. Viele Werke deuten auf den derzeitigen Brexit-Prozess hin. Schnipsel aus deutschen und englischen Zeitungen „landen“ auf dem Papier, vereinen sich mit der Landschaft und übertragen so Informationen. „Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit aufrütteln kann, was gerade in Großbritannien passiert“, sagt die Kunstpädagogin, die während der Corona-Pandemie Online-Unterricht gibt. Bei Youtube sind Videos über ihr künstlerisches Schaffen zu sehen.

Das 2010 von den Künstlern Michelle Avison und Alex Le Fevre gegründete Slaughterhaus Print Studio mit Sitz in Stockwell im Süden Londons ist ein spezielles Druckstudio, in dem Künstler wie Sarah Gürsoy-Heuser zusammenkommen, um Ideen zu entwickeln und neue Arbeitsweisen zu finden. Die Mitglieder veranstalten Workshops und Vorträge, in denen die Teilnehmer mehr über Drucke und Druckgrafik erfahren können. Sie vergeben einen jährlichen Studentenpreis für den Künstlernachwuchs. In dem VHS-Kurs in den Xylon-Werkstätten hat Sarah Gürsoy-Heuser auch einige Künstlerkollegen vorgestellt, die im Slaughterhaus Print Studio mit Collagraphie arbeiten. Etwa Claire Willberg, die Müllobjekte auf der Straße abfotografiert, um Kartonreliefe zu entwickeln oder die Malerin Katherine Jones, die seit mehreren Jahren in dem Print Studio wirkt. Gründerin Michelle Avison ist außerdem Leiterin für Druckgrafik und Buchbinderei am Morley College in London. Künstler Alex Le Fevre, der Skulptur, Fotografie und Mischtechnik verwendet, um großformatige Installationsarbeiten durchzuführen, hat das Studio aufgebaut. vw

