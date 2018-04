Anzeige

Seit einigen Jahren versorgt die Schwetzinger Band „K’lydoscope“ das „Blaue Loch“ pünktlich zum „Tanz in den Mai“ am Montag, 30. April, ab zirka 20.30 Uhr, mit einer ordentlichen Portion Rockmusik. Auch in diesem Jahr lässt es sich die Truppe nicht nehmen, einen Hauch von Musikgeschichte zu hinterlassen. Neben einem schillernden Programm aus eigenen Interpretationen bekannter Rocksongs, werden die vier Sklaven der Musik ebenfalls ihre eigene Musik mit im Gepäck haben. Ihre CD dazu haben sie im letzten Jahr bei ihrer Release-Party im Ketscher Central Kino (wir berichteten) mit einer ausverkauften, fulminanten Show vorgestellt.

Die Band, bestehend aus Simon Kammerer, Fabio Di Bernardo, Martin Orth und Andreas Frank (Bild v. l.), freut sich wieder auf eine volle Hütte, in der Freunde, Fans und alle Gäste im Einklang mit dem Rock verbunden sein werden. Und natürlich wird die CD mit dabei sein. / zg