Mit Koffern und Tierbedarf

Die erste europäische Übungsfirmenmesse fand auf dem Dornbirner Messegelände statt und zwei Klassen der Schwetzinger Carl-Theodor-Schule waren dabei. Einige tausend Schüler von rund 250 Übungsfirmen aus 20 europäischen Ländern testeten an drei Tagen, wie ihre virtuelle Firma in der Praxis funktionieren würde. Diese Firmen sind an Schulen eingerichtet worden und wirtschaften unter Echtbedingungen, um die jeweiligen Schüler auf das Leben draußen gut vorzubereiten. Auf der Messe stellten sie nun ihre Produkte an den Messeständen vor.

Von der Carl-Theodor-Schule nahm die Klasse BK2W1 mit ihrer Firma Dreamcatcher GmbH teil, die mit Koffern und Taschen handelt, sowie die Klasse BK2W2 mit ihrer Firma Tierparadies, die alles rund um den Tierbedarf anbietet und verkauft.

Ein guter Test für den Alltag

Begleitet wurden die Klassen von ihren Lehrerteams mit Florian Fuß und Ulla-Britta Rücker sowie Claudia Hebestreit und Hans-Joachim Engler. Die Schüler hatten mit der Teilnahme die Möglichkeit, vielfältige Tätigkeiten aus der Praxis, wie Messevor- und -nachbereitung, das Training von Verkaufsgesprächen und die sich anschließenden kaufmännischen Prozesse der Auftragsverarbeitung einzuüben. Die Messe war eine hervorragende Plattform für die Vermittlung wichtiger berufspraktischer Lernziele, insbesondere im Bereich Marketing und Vertrieb.

Mit der Fahrt verbunden war ein freier Tag, der für den Besuch der virtuellen Welt für die eine Klasse und eine Wanderung durch die Rappenlochschlucht und auf den Karren für die andere Klasse verbunden war. zg

