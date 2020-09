Mit Kulturpass zum Mozartfest

„Kultur darf kein Luxus sein! Kultur für alle!“, dieses Credo des Kulturparketts Rhein-Neckar ist aktueller denn je. In der Regel funktioniert es beim Kulturparkett so, dass Veranstalter und Institutionen ihnen Freikarten zur Verfügung stellen, die sie an Menschen weitergegeben, deren finanzielle Situation einen Theater- oder Museumsbesuch unmöglich machen. Doch in Corona-Zeiten macht die finanzielle Situation der Veranstalter ein großzügiges Verteilen von Freikarten nahezu unmöglich.

Umso glücklicher schätzt sich die Schwetzinger Mozartgesellschaft, dass mit den Stadtwerken Schwetzingen ein Partner gefunden wurde, der in diesem Fall finanziell unter die Arme greift. Normalerweise engagieren sich die Stadtwerke innerhalb des Mozartfestes (25. September – 11. Oktober), indem sie als Kultursponsor Konzertkarten für musikinteressierte Schulklassen finanzieren. Da es den Klassen Corona-bedingt jedoch nicht empfohlen ist, außerschulische Veranstaltungen zu besuchen, haben die Geschäftsführerinnen der Stadtwerke und der Mozartgesellschaft, Martina Braun und Katharina Simmert, spontan entschieden das entsprechende Kartenkontingent zugunsten des Kulturparketts umzuwidmen.

Kultur-Pass-Inhaber können ab sofort ihr Interesse an Tickets für das Mozartfest anmelden unter schwetzingen@kulturparkett-rhein-neckar.de, Telefon 06202/5 79 97 84 oder info@kulturparkett-rhein-neckar.de, Telefon 0621/44 59 95 50. zg

Info: www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de, www.kulturpass-rhein-neckar.de

