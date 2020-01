Mit Liedern von Roxette zurück in die 1990er Jahre

„Listen to your heart“, „The Look“, „It must have been love“ – diese Titel begleiteten die Popfans durch die 1990er Jahre und machten das schwedische Duo Roxette weltberühmt. Es bestand aus dem blonden, zierlichen Wirbelwind Marie Fredriksson, die eine unvergleichliche Stimme hatte, und dem besonnenen Kreativkopf Per Gessle. Roxette in seiner Ursprungsform gibt es nicht mehr, denn Marie Fredriksson verstarb im Dezember 2019 an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

Die Musik von Roxette lebt jedoch weiter – auch dank der niederländischen Tributeband „ROX!“, die am Freitag, 24. Januar, in die Wollfabrik nach Schwetzingen kommt. Die Formation bringt den Zeitgeist mit originalgetreuen Outfits und Instrumenten wieder auf die Bühne und scheut keinen Aufwand, um dem schwedischen Erfolgsduo so nah wie möglich zu kommen.

Mit der Greatest-Hit-Show katapultiert man die Zuschauer auf hohem Niveau in die Glanzzeit von Roxette zurück, heißt es zumindest in der Pressemitteilung. Wer sich selbst davon überzeugen mag, kommt um 20 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr) in die Wollfabrik. zg

Video Lokales Schwetzingen: "ROX!" kommt in die Wollfabrik - 01:01 Schwetzingen. "ROX! - The ultimate Roxette Tribute Coverband" kommt nach Schwetzingen. Sie tritt am 24. Januar 2020 um 20 Uhr in der Wollfabrik auf. Karten gibt es beim Kundenservice der Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz in Schwetzingen. Schwetzingen. "ROX! - The ultimate Roxette Tribute Coverband" kommt nach Schwetzingen. Sie tritt am 24. Januar 2020 um 20 Uhr in der Wollfabrik auf. Karten gibt es beim Kundenservice der Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz in Schwetzingen.

Info: Einen Videoeindruck von „ROX!“ gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.01.2020