Mit Mo Asumang diskutieren

Wie ist es, wenn eine afrodeutsche Regisseurin und Moderatorin mit Rassisten spricht? Mo Asumang geht dem Fremdenhass durch direkte Konfrontation auf den Grund. Ihre Begegnungen hat sie in ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm „Die Arier“ festgehalten. In der deutschlandweiten Interkulturellen Woche lädt der evangelische Kirchenbezirk am Donnerstag, 26. September, um 19.30 Uhr in die Landeskirchliche Gemeinschaft, Schlossplatz 9, zum gemeinsamen Filmabend ein.

Nach dem Film spricht Asumang mit den Gästen über ihre Erfahrungen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Platzreservierung unter: tatjana.briamonte-geiser@kbz.ekiba.de oder telefonisch 0160 977 064 19.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.09.2019