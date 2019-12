Mit Musik ins neue Jahr

Ein musikalisches Feuerwerk erwartet die Besucher an Silvester in der evangelischen Stadtkirche: Am 31. Dezember gibt es um 21 Uhr wieder ein Silvester-Konzert mit anschließendem Sektumtrunk.

Zu Gast ist die „Saxparagus“-Formation des Musikvereins, die mit Bezirkskantor Detlev Helmer zu einem Cross-over-Konzert antritt. Vor vier Jahren sorgte das Saxofon-Sextett schon einmal für beste Stimmung in der Stadtkirche und wurde frenetisch gefeiert. Auf dem Programm stehen Songs aus Pop und Jazz sowie klassische Stücke. Im Mittelpunkt steht die d-moll-Toccata von Johann Sebastian Bach. Torsten Hämmerle hat sie eigens für das Sextett bearbeitet, Detlev Helmer wird sie anschließend auf der Orgel rückwärts spielen. An der Königin der Instrumente erklingen außerdem eine Toccata von Theodore Dubois und die „Toccata alla Rumba“ von Andreas Willscher.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende zur Kostendeckung gebeten. dh/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.12.2019