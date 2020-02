Mit Neugier mehr erfahren

Herr Gruler, warum ist ein Volontariat bei der Tageszeitung wichtig, wenn man in den Journalismus möchte?

Gruler: Wer heute in den Medien arbeiten will, muss ein Gespür für Themen haben, die Grundlagen des Recherchierens kennen und unter Zeitdruck arbeiten können. Denn neben der Qualität des Beitrages spielen auch die Aktualität und die Schnelligkeit eine wichtige Rolle. Wer den User – egal ob über Social Media, digitale Nachrichtenportale oder Print – zuerst mit exklusiven und gut geschriebenen Geschichten erreicht, der hat seine Aufmerksamkeit. In einem Volontariat bei einer Tageszeitung kann man das lernen, weil man täglich mittendrin ist im Geschehen. Wenn die Schule brennt, fährt der Volontär mit raus, wenn ein Politiker zum Redaktionsgespräch kommt, ist der Volontär dabei. Wenn es ums Layout der Seiten geht, ums Video-Interview oder ums Basiswissen im Journalismus, da kann der neugierige junge Journalist immer von den erfahrenen Kollegen viel lernen. Wir sehen schmerzlich, wie schwach die Ausbildung oft in anderen Bereichen ist, wenn Kollegen zur Tageszeitung wechseln wollen und weder von der Geschwindigkeit noch von der Qualität des Bearbeitens der Texte her auch nur annähernd mithalten können.

Was sollte ein Bewerber Ihrer Meinung nach mitbringen?

Gruler: Neugier, Neugier, Neugier! Wer von sich selbst nichts preisgeben will, der erfährt auch vom Interviewpartner nur Oberflächliches. Wer abends und am Wochenende lieber daheim auf der Couch sitzt, der kann nichts Neues hören. Und wer selbst Hemmungen hat, auf Menschen zuzugehen, der darf auch nicht erwarten, dass die Menschen, die etwas auf dem Herzen haben, zu ihm kommen, um es zu erzählen. Außerdem ist ein Gefühl für Sprache und ein möglichst fehlerloses Deutsch wichtig. Entscheidend ist nicht unbedingt die Schulnote, sondern der Spaß am Schreiben und Lesen.

Welche Möglichkeiten hat ein Volontär nach der zweijährigen Ausbildungszeit?

Gruler: Wenn er bei uns eine Ausbildung macht, steht ihm jeder Medienbereich offen. Die Arbeitgeber wissen gut, dass Volontäre, die aus Tageszeitungen kommen, schnell und gewissenhaft arbeiten können und müssen. Von der PR-Agentur bis zum Radio, vom Online-Nachrichtenportal bis zum Streamingdienst, überall braucht es Leute, die Informationen zusammentragen und daraus einen Text machen können, der andere zum Lesen reizt. Denn darum geht es überall, Menschen zu informieren und in den Bann zu ziehen – für die Nachricht oder für ein Produkt. vas/caz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020