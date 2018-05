Anzeige

Das passt bestens in die seit Jahren mit viel Pfiff und Cleverness gepflegte Marketing-Strategie der Stadt, mit dem „Pfund Spargel“ zu wuchern, also dieses Alleinstellungsmerkmal als ältestes Anbaugebiet Deutschlands auch überregional zu vermarkten. In der neuen Partnerstadt Schrobenhausen – Bayerns Spargelmetropole schlechthin – schaut man da etwas neidisch in die Kurpfalz. „Die Schwetzinger vermitteln alle ihren Besuchern den Eindruck, den Spargel zu feiern, ihn professionell und unaufdringlich zu vermarkten und sie pflegen einen durchaus kreativen Umgang damit“, schrieb die Schrobenhausener Zeitung kürzlich und empfahl, dass sich die Oberbayern eine gehörige Scheibe von den Schwetzingern abschneiden könnten. Auch dafür ist ja eine Partnerschaft gut. Im Gegenzug können die Schwetzinger lernen, wie man ein Spargelmuseum aufbaut. Denn das gibt es in Schrobenhausen schon seit 33 Jahren – und würde Schwetzingen als Krönung für die Huldigung an das königliche Gemüse gut zu Gesicht stehen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.05.2018