Olivenöl ist die Seele der mediterranen Küche – und ein Geschmackserlebnis. Allerdings sind neun von zehn Ölen, die im Handel erhältlich sind, so fehlerhaft, dass sie als Lebensmittel gar nicht in den Verkauf gelangen dürften, schreibt die mediterrane Kochgesellschaft in einer Pressemitteilung.

Woran gutes Olivenöl zu erkennen ist, erfahren Interessierte in einem kleinen Olivenölseminar, das die Kochgesellschaft am Samstag, 24. März, 12 bis 19 Uhr anbietet. In dem Intensiv-Crashkurs erklärt Profi-Verkoster Jobst von Volckamer, Redakteur der Zeitschrift „Merum – Italien-Magazin für Wein und Olivenöl“, worauf es ankommt, wie gutes Olivenöl riecht und schmeckt. Der Crashkurs ist auf 25 Teilnehmer beschränkt. Mitglieder sind für 65 Euro dabei, Nichtmitglieder für 75 Euro. Anmeldungen sind erbeten unter info@kochgesellschaft.de. zg