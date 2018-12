Mit Sommerreifen Unfälle verursacht

Region.Durch den morgendlichen Schneefall haben sich gestern elf Unfälle in Schwetzingen und der Region ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam gegen 9.15 Uhr die 27-jährige Fahrerin eines Audi A7 an der Anschlussstelle Heidelberg-Schwetzingen von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit der Leitplanke – den Beamten zufolge hatte ihr Auto nur Sommerreifen.

Ähnlich erging es einem 23-Jährigen in Neckargemünd, der am frühen Morgen ohne passende Bereifung mit seinem Ford in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden VW-Polo einer 50-jährigen Fahrerin kollidierte. Diese wurde leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Bei den neun weiteren Verkehrsunfällen entstand nach Polizeiangaben glücklicherweise nur Sachschaden. beju/pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.12.2018