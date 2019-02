Mit Spezialkamera werden Hauswände durchleuchtet

Hausbesitzer im Rhein-Neckar-Kreis haben noch bis einschließlich Donnerstag, 28. Februar, die Möglichkeit, sich einen der restlichen freien Plätze für die Thermografie-Aktion der AVR Energie GmbH zu sichern. Aufgrund der regen Nachfrage – aktuell liegen über 200 Anmeldungen vor – wird der Sinsheimer Energieversorger die Aktion um rund vier Wochen verlängern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Infrarot-Bilderpaket gibt es zum Preis von 119 Euro. Es beinhaltet mindestens sechs Außenaufnahmen des betreffenden Gebäudes sowie einen aussagekräftigen Ergebnisbericht. „Wir freuen uns über das große Interesse und ganz besonders über die zunehmende Unterstützung auf kommunaler Ebene. Insgesamt 21 Städte und Gemeinden gewähren ihren Bürgerinnen und Bürgern mittlerweile Zuschüsse, wenn sie sich für unser Aktionspaket anmelden. Das ist zum einen ein bemerkenswertes Signal in Richtung der Bürgerschaft und unterstreicht zum anderen die Bedeutung unserer Thermografie-Aktion hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz“, sagt die kaufmännische Leiterin der AVR Energie, Nadine Hülden.

An welchen Stellen entweicht die Wärme? Wo befinden sich Mängel in der Gebäudehülle? Wie kann ich dem entgegenwirken? Thermografie-Checks lokalisieren die Schwachstellen und erkennen Wärmebrücken und Wärmeverluste. Möglich wird dies durch eine hochkomplexe Infrarotkamera, die Aufnahmen im für das menschliche Auge nicht sichtbaren Bereich macht, heißt es weiter. Flächen, an denen Wärme entweicht, werden auf den Bildern entsprechend farblich dargestellt. Sind diese Schwachstellen erst einmal erkannt, können auf der Grundlage des Energieberichts konkrete und gezielte Energiesparmaßnahmen eingeleitet werden. Die AVR Energie hat für Fragen oder weitere Infos eine kostenlose Hotline unter 07261/931-550 eingerichtet. Hier können sich Interessierte über die Aktion beraten und einen Platz reservieren lassen. zg

