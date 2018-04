Mit Testcenter für E-Bikes

Anzeige

„Faszination Radfahren“ zeigt die Fahrradmesse Rhein-Neckar, die am kommenden Wochenende im Lutherhaus und auf den Kleinen Planken über die Bühne geht. Die Ausstellung, die vom „bike & fun“-Radshop aus der Karlsruher Straße und der Rad- und Sportgemeinschaft (RSG) Schwetzingen veranstaltet wird, gibt einen umfassenden Ausblick auf aktuelle Angebote und Trends.

An den beiden Tagen wird alles gezeigt, was derzeit rund ums Radfahren aktuell ist – für jedes Alter, jeden Anspruch und jeden Geldbeutel. Wer angesichts der sommerlichen Temperaturen diese Woche Lust bekommt, sich wieder einmal in den Sattel zu schwingen oder sich mit einem neuen fahrbaren Untersatz auszurüsten, sollte einfach mal vorbeischauen. Horst Krayer und sein Team halten die komplette Palette an Fahrrädern bereit, von Touren- und Trekkingrädern sowie Mountainbikes, Rennrädern und E-Bikes über Falträder, Hollandräder und Funbikes bis zu Cruisern und Kinderrädern. Auch Radzubehör, wie Helme und GPS-Geräte, die Mietfahrradflotte und das sportliche Programm der RSG, wie Kinderradschule, Touren, Ferienprogramme, Lehrgänge und Erwachsenentraining werden präsentiert. Zahlreiche Marken-Fahrräder für alle Altersklassen und Ansprüche sind zu sehen.

Alle Räder dürfen probiert werden

Radfahren ist als äußerst gesunde Bewegungsart voll in Mode. Trekking-Räder und Crossbikes sind immer beliebt, die Auswahl an Mountainbikes ist groß. Auf Interesse dürfte auch das E-Bike-Angebot stoßen. Dafür wird im Lutherhaus eigens ein Testcenter aufgebaut. „Alle Räder dürfen ausprobiert werden“, verspricht Fachhändler Horst Krayer. Im Fokus stehen dieses Jahr, neben den City- und Trekking-Pedelecs mit Naben- oder Kettenschaltung, vor allem die innovativen Bikes von Conway. Die E-Mountainbikes ermöglichen noch längere Touren und erklimmen noch steilere Rampen und sind nicht mehr wegzudenken. Technisch ausgereift sind diese Räder perfekt für große Distanzen und sehr schwieriges Gelände. Egal ob Bosch- oder Shimano-Antrieb gibt es für diese E-Mountainbikes ein breites Portfolio für alle Bereiche. Sie eignen sich für die Fahrt zur Arbeit ebenso wie für entspannte Touren in die Natur. Die Vintage- und Classic-Modelle kommen als tolle Räder für die Stadt daher. Auch die Kids treten immer mehr in die Pedale. Die Messe präsentiert deshalb auch sportliche Mountainbikes, die für Jugendliche bestens geeignet sind.