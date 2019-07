Mit Unterstützung geht’s in die Bezirksliga

Zahlreich erschienen die Gäste zum Sommerfest des Tennisclubs Blau-Weiß. Vorsitzender Manfred Hausen freute sich, dass es in diesem Jahr gleich drei Mannschaften geschafft haben, in die nächst höhere Klasse aufzusteigen, allen voran die Damen 40, die nach einjähriger Abstinenz zurück in die Badenliga gestürmt sind, ebenso wie die erste Herrenmannschaft, die ebenfalls in der Badenliga aufschlagen werden. Komplettiert wurde der sportliche Erfolg von den Herren 50, die mit sensationellen Ergebnissen und mit Unterstützung der Spieler des TC Oftersheim, mit denen der TCBW eine Spielgemeinschaft eingegangen war, in die 2. Bezirksliga aufgestiegen sind, teilt der Verein mit.

Mannschaftsführer Rüdiger Arndt formulierte es passend: „Dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die wir gerne fortsetzen möchten“. Was an diesem Abend noch niemand wusste, war der Aufstieg der Herren 70, die mit einem 5:1-Sieg gegen Waldhof Mannheim wieder in die Badenliga zurückgekehrt sind. An diesem Abend galt es Abschied zu nehmen von Peter Träutlein, der nach 14 Jahren als Cheftrainer aufgrund von gesundheitlichen Gründen den Club verlässt.

Polonaise über die Anlage

Nach dem Auffüllen der Energiereserven mit Würstchen, Steak und leckerem Beiwerk, ging es auf die Tanzfläche. DJ Jürgen sorgte mit Hitgaranten aus den 1970er bis zu den 1990er Jahren für beste Stimmung. Es wurde Sirtaki, Rock’ n’ Roll, Freestyle und auf die Neue Deutsche Welle getanzt, sogar eine Polonaise führte über die Anlage.

Die Tombola, die vom Förderverein für die Tennisjugend seit Jahren mit hochwertigen Preisen bestückt war, kam gut an. So gingen manche Besucher mit mehr als fünf Preisen nach Hause. Der Erlös des Abends fließt in vollem Umfang in die Arbeit der Tennisjugend. Die erstmals aufgestellte Chill-Lounge wurde gut angenommen. Eine Feuerschale sorgte für entsprechende Stimmung, für die, die sich vom Tanzen erholen mussten. chs

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 01.08.2019