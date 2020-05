Mitarbeiter beraten am Schalter

Region.Die Sparkasse Heidelberg teilt mit, dass sie ab kommenden Donnerstag, 14. Mai, einige Filialen wieder öffnet. Zu den üblichen Öffnungszeiten stehen die Mitarbeiter unter anderem in Altlußheim, Brühl-Rohrhof und Plankstadt zur Verfügung.

Am Montag, 25. Mai, ebenfalls zu den gewohnten Zeiten, wird die Filiale in der Schwetzinger Nordstadt wieder geöffnet sein. Beim Betreten und beim Aufenthalt in den Räumen gilt es, die geltenden Hygienevorschriften sowie Abstandregelungen zu beachten. Das Tragen einer Gesichtsmaske wird empfohlen.

Ebenso ist die Sparkasse jederzeit per E-Mail info@sparkasse-heidelberg.de, via Smartphone-App oder über die Homepage www.sparkasse-heidelberg.de erreichbar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.05.2020